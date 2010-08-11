Починається священний місяць мусульман Рамадан

У мусульман всього світу сьогодні починається священний місяць посту, молитов і доброчинних справ - Рамадан. Протягом місяця віруючі від світанку до заходу дотримуватимуться суворого посту - ні їжі, ні пиття.

Влада в кількох арабських країнах цьому спекотного року вирішила хоч якось полегшити віруючим пост, повідомляє РІА "Новости". У Єгипті вирішено перейти на зимовий час, що дозволить на одну годину наблизити захід сонця. Після закінчення Рамадану відбудеться повернення до літнього часу. А в ОАЕ днями була оприлюднена фетва (релігійне розпорядження), яке дозволяє робітникам, які працюють під сонцем, не тримати пост, щоб не завдати шкоди здоров`ю і уникнути зневоднення.

У кожній мусульманській країні в ніч з вівторка на середу чекали появи першої чверті нового місяця, яке і сповіщує про початок місяця Рамадан. Початок священного місяця повинен співпадати з новолунням, тому перший день посту визначається окремо в кожній країні релігійними інституціями або обчислюється по астрономічних таблицях. У більшості країн регіону пост почнеться вже в середу, проте деякі держави через їх географічне розташування оголосять про початок Рамадану в четвер.

У Рамадан віруючі просять у Всевишнього відпущення гріхів і читають молитви, зокрема спеціальну - "Таравіх", яка читається лише цього священного місяця, а також проводять багато часу за читанням Корану.