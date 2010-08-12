ООН збирає кошти для Пакистану
00:56, 12 серпня 2010Світ
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Інакше кількість жертв може зрости
ООН звернулася до світової спільноти із закликом про збір 450 млн. доларів на допомогу постраждалим від повені в Пакистані, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.
Гроші, як наголошується, потрібні в найближчі три місяці. Агентства з надання допомоги в Пакистані попереджають, що якщо необхідні кошти на порятунок потерпілих від повені не будуть зібрані, кількість жертв може зрости.
Як повідомляла ООН раніше, близько 1200 людей у Пакистані загинули, близько 14 млн. постраждали в результаті сильних повеней.
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