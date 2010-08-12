Військовий трибунал США дав екс-кухарю бен Ладена 14 років тюрми
09:17, 12 серпня 2010Світ
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Засідання проходило у Гуантанамо
Військовий трибунал США засудив до 14 років тюремного ув’язнення колишнього кухаря лідера міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда” Усами бен ЛАДЕНА - Ібраїма аль КУОСІ.
Про це передає Gazeta.ru.
Проте, він може провести в ув`язненні набагато коротший строк. Це пов`язано з тим, що на суді він визнав себе винним у змові і співпраці з терористами.
Засідання суду за цією справою проходило у в`язниці Гуантанамо.
Суданець за походженням, Ібраїм аль КУОСІ був затриманий у 2001 році і переведений на військову базу США на Кубі в 2002 році.
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