МЗС Грузії звинувачує РФ у порушенні угоди про припинення вогню

Міністерство закордонних справ Грузії звинувачує Росію в порушенні угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року за всіма пунктами. Офіційна заява розміщена на сайті зовнішньополітичного відомства Грузії, передає інформагентство "Новини-Грузія".

Ця угода, яка дала змогу покласти край так званій "п`ятиденній війні", включала шість принципів врегулювання: не використовувати силу, остаточно припинити всі воєнні дії, забезпечити вільний доступ до гуманітарної допомоги, ВС Грузії повинні повернутися в місця постійної дислокації, ВС РФ - вийти на лінію, що передувала початку бойових дій. До створення міжнародних механізмів російські миротворці вживають додаткових заходів безпеки. Шостий принцип - початок міжнародного обговорення забезпечення безпеки Південної Осетії й Абхазії.

Росія після "п`ятиденної війни" в серпні 2008 року визнала незалежність колишніх грузинських автономій - Абхазії і Південної Осетії. Тбілісі оголосив Абхазію і Південну Осетію окупованими територіями і розірвав дипломатичні відносини з Росією.

"Через два роки після підписання угоди Росія знову продовжує порушення умов, передбачених документом", - заявляє МЗС Грузії.

Стосовно першого пункту угоди Тбілісі заявляє, що "неконструктивне ставлення Росії, як агресора і безпосереднього учасника конфлікту, ускладнює досягнення прогресу в оформленні угоди про незастосування сили з Грузією в рамках Женевських переговорів". (Женевські дискусії проводяться з жовтня 2008 року. У женевських зустрічах на рівній основі беруть участь делегації Абхазії, Грузії, РФ, США, Південної Осетії, а також представники ЄС, ООН і ОБСЄ. Єдиним результатом попередніх зустрічей став документ, що містить пропозиції щодо механізмів попередження і врегулювання інцидентів у Грузії, Абхазії і Південній Осетії.)

У МЗС Грузії вважають, що РФ порушує й другий пункт угоди, згідно з яким сторони повинні утримуватися від бойових дій.

"Попри те, що сьогодні не ведуться бойові дії, постійно відбуваються такі незаконні дії як пограбування, викрадання людей, озброєні напади на військовослужбовців і цивільних осіб, терористичні акти, незаконні затримання, знищення історичних пам`яток, підпал будинків", - стверджується в заяві.

Що стосується третього пункту угоди, про забезпечення вільного пересування гуманітарного вантажу, в МЗС Грузії вважають, що РФ "блокує" ввезення гуманітарного вантажу "в Цхинвальський регіон і прилеглі села".

Четвертий пункт угоди стосується повернення Збройних сил Грузії на місця постійної дислокації, і МЗС Грузії вказує, що це відбулося ще до підписання угоди від 12 серпня.

Стосовно п`ятого пункту, що передбачає повернення російських сил на позиції, що їх вони займали до початку воєнних дій, МЗС Грузії заявляє, що "після підписання угоди збройні сили РФ здійснили додаткову окупацію територій Грузії за межами бойових дій - Ахалгорський район, село Переві й Верхня Абхазія".

Офіційний Тбілісі зазначає, що "Росія продовжує збільшення військового контингенту і будівництво військових баз".

У МЗС Грузії відзначають, що своїми неконструктивними діями Росія порушує й шостий пункт угоди: "розпочати міжнародні переговори у зв`язку з умовами стабільності й безпеки в Абхазії і Південній Осетії".

"Грубим порушенням принципів і норм міжнародного права РФ односторонньо визнала незалежність регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії, чим спочатку загальмувала прогрес в рамках переговорів про безпеку і стабільність", йдеться в заяві.