В іранському фільмі ставиться під сумнів воскресіння Христа

Іранський телефільм про християнство був знятий з показу на Ліванському телебаченні на вимогу християнської громади країни, повідомляє Бі-бі-сі. Християни заявили, що фільм спотворює уявлення про християнство, оскільки ґрунтується на неканонічному Євангелії від Варнави, невизнаному християнами, де береться під сумнів воскресіння Ісуса Христа.