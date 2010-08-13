В іранському фільмі ставиться під сумнів воскресіння Христа
23:01, 13 серпня 2010Світ
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У Лівані скасовано телепоказ
Іранський телефільм про християнство був знятий з показу на Ліванському телебаченні на вимогу християнської громади країни, повідомляє Бі-бі-сі.Християни заявили, що фільм спотворює уявлення про християнство, оскільки ґрунтується на неканонічному Євангелії від Варнави, невизнаному християнами, де береться під сумнів воскресіння Ісуса Христа.
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