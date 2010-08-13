До Росії прибули літаки з пожежним устаткуванням із США

До Росії прибули два вантажні літаки з устаткуванням для боротьби з пожежами, яке надали США. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на заяву, яку зробив прес-аташе американського посольства Джонатан Корач.

За його словами, США надали Росії пожежні насоси, інструменти для пожежегасіння, резервуари для води, засоби захисту дихання, а також спеціальні жаростійкі і вогнетривкі костюми. При цьому прес-аташе зазначив, що протягом найближчих трьох днів до Москви повинні прибути ще кілька літаків з аналогічним вантажем.

Увечері 12 серпня у телефонній розмові, що відбулася за ініціативою Вашингтона, президент США Барак Обама запропонував своєму російському колезі Дмитру Медведєву допомогу в гасінні лісових пожеж.

Раніше американська влада виділила 50 тисяч доларів як допомогу постраждалим від пожеж у Росії. У заяві на сайті Держдепартаменту США наголошується, що загальний об`єм допомоги Росії може скласти близько 4,5 мільйонів доларів.