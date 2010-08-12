США готові надати Росії пожежне устаткування

Президент США Барак Обама висловив солідарність з масштабними зусиллями, які робляться в Росії для ліквідації та подоланню наслідків стихійного лиха, співчуття у зв`язку з людськими жертвами, що мали місце, співчуття постраждалим у результаті пожеж.

У телефонній розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим Б.Обама підтвердив готовність США надати необхідне устаткування для пожежегасіння і надати експертне сприяння, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу голови Російської держави.

Президент Росії подякував за співпереживання і добрі відчуття, висловлені у зв`язку з трагічними наслідками стихійного лиха в Росії, за оперативний відгук і готовність США сприяти в ліквідації пожеж.