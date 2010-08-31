У Росії два роки не буде прийому до військових училищ

Набір курсантів до вищих навчальних закладів Міністерства оборони Росії тимчасово припинений, повідомляє ІТАР-ТАСС. Як пояснила заступник начальника управління кадрів Міноборони Тамара Фральцова, рішення зумовлене надлишком офіцерських кадрів і браком відповідних посад у збройних силах. За її словами, нині випуск офіцерів перевищує кількість наявних посад у чотири рази.

Набір курсантів до військових вузів припинений протягом поточного і наступного року. Нинішні курсанти військових вузів продовжать навчання і після випуску вступлять на службу до ЗС.

Про намір Міноборони РФ припинити підготовку офіцерів стало відомо наприкінці червня, нагадує Лента.ру. Повідомлялося, що замість офіцерів з 1 вересня 2010 року вони почнуть навчати професійних сержантів за програмою середньої професійної освіти.

Тоді ж наголошувалося, що велика частина випускників Військового університету Міноборони РФ в 2010 році одержали "вільні дипломи" і були звільнені в запас. Водночас, за даними Фральцової, в 2010 році вузи Міноборони РФ закінчили 15 тисяч курсантів, і всі вони у результаті одержали військові посади.

За неофіційними даними, чисельність офіцерського складу в збройних силах РФ нині близько 355 тисяч.