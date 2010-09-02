340 будинків згоріли у Волгоградській і Саратовській областях

342 будинки і 132 господарські споруди згоріли в результаті природних пожеж у Волгоградській і Саратовській областях, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на прес-службу південного регіонального центру МНС Росії. Ці цифри стосуються 15 селищ двох областей, наголосила насальник управління інформації МНС.

За даними МНС, на даний момент в гасінні пожеж задіяно 436 осіб і 91 одиниця техніки, зокрема один пожежний потяг.

Раніше повідомлялося, що з підмосковного аеродрому "Раменське" до зони пожеж вилетів літак Іл-76.

У МНС повідомили, що відомство планує відправити на гасіння пожеж у Волгоградській і Саратовській областях літак-амфібію.