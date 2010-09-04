У Новій Зеландії через землетрус оголошено надзвичайний стан

У новозеландському місті Крайстчерч оголошено надзвичайний стан після потужного землетрусу.

Як повідомляє Лента.ру, підземні поштовхи магнітудою 7,4 було зафіксовано в 30 кілометрах на захід від другого за величиною міста країни вранці 4 вересня за місцевим часом.

Слідом за землетрусом відбулася серія більш слабких підземних поштовхів магнітудою 5,7. В результаті стихійного лиха в Крайстчерчі пошкоджено багато будівель, обрушилися мости, почалися перебої в електропостачанні. У деяких районах пошкоджено водопровід, газопровід, а також прорвало каналізацію.

Частина жителів 340-тисячного міста вирішила залишити свої будинки. При цьому міська влада порекомендувала їм залишатися удома, оскільки не виключено, що підземні поштовхи триватимуть.

Як уточнюють в місцевому управлінні цивільної оборони, в результаті землетрусу серйозні травми одержали лише двоє людей. За словами представниці лікарні Крайстчерча Мішель ХАЙДЕР, на одного чоловіка впала труба будинку, а на другого - розбите скло.

Мер міста Боб ПАРКЕР зазначив, що пошкодження будівель і об`єктів інфраструктури виявилися набагато серйознішими, ніж здавалося спочатку. За попередніми оцінками, збитки від землетрусу можуть становити 1,44 мільярда доларів.