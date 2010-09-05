Кабмін затвердив порядок безвізових поїздок до Чорногорії
11:31, 05 вересня 2010Світ
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На принципах взаємності
Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Чорногорії про взаємні поїздки громадян.
Текст відповідної постанови від 2 вересня 2010 року №793 розміщено на офіційному сайті Кабміну.
Згідно з постановою, цю угоду було підписано 15 червня 2010 року в м. Будва (Чорногорія).
Як повідомляв УНІАН, угода про режим взаємних поїздок громадян передбачає запровадження на принципах взаємності безвізового порядку в’їзду громадян з України в Чорногорію, виїзду, слідування транзитом, а також перебування на території Чорногорії не більш як 90 днів протягом 180 днів на рік з дати першого в’їзду.
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