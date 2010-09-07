У Франції сьогодні - загальний страйк

У Франції профспілки проводять сьогодні загальний страйк проти планів уряду підвищити пенсійний вік на два роки – до 62-х років.

Організатори заявляють, що в акціях в усій країні візьмуть участь сотні тисяч осіб. У зв`язку зі страйком буде порушено графік роботи аеропортів, залізниць, міського громадського транспорту, передає Радіо «Свобода».

З понеділка у Франції бастують також вчителі – вони виступають проти масових скорочень і реформ у сфері освіти, які готуються.