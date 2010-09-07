У Франції сьогодні - загальний страйк
08:41, 07 вересня 2010Світ
1595 0
Пенсійний вік хочуть підвищити на 2 роки
У Франції профспілки проводять сьогодні загальний страйк проти планів уряду підвищити пенсійний вік на два роки – до 62-х років.
Організатори заявляють, що в акціях в усій країні візьмуть участь сотні тисяч осіб. У зв`язку зі страйком буде порушено графік роботи аеропортів, залізниць, міського громадського транспорту, передає Радіо «Свобода».
З понеділка у Франції бастують також вчителі – вони виступають проти масових скорочень і реформ у сфері освіти, які готуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter