Дострокові парламентські вибори в Молдові відбудуться 21 листопада.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомив лідер Демократичної партії Маріан ЛУПУ, озвучивши рішення ліберально-демократичної коаліції. «Передвиборча кампанія триватиме 60 днів», – сказав М.ЛУПУ.

Раніше в Молдові через непояву виборців провалився референдум про перехід до президентської республіки.