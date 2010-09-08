Дострокові парламентські вибори в Молдові відбудуться 21 листопада

22:25, 08 вересня 2010
Світ
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Рішення коаліції

Дострокові парламентські вибори в Молдові відбудуться 21 листопада.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомив лідер Демократичної партії Маріан ЛУПУ, озвучивши рішення ліберально-демократичної коаліції. «Передвиборча кампанія триватиме 60 днів», – сказав М.ЛУПУ.

Раніше в Молдові через непояву виборців провалився референдум про перехід до президентської республіки.

 

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