Дострокові парламентські вибори в Молдові відбудуться 21 листопада
22:25, 08 вересня 2010Світ
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Рішення коаліції
Дострокові парламентські вибори в Молдові відбудуться 21 листопада.
Як передає РІА “Новости”, про це повідомив лідер Демократичної партії Маріан ЛУПУ, озвучивши рішення ліберально-демократичної коаліції. «Передвиборча кампанія триватиме 60 днів», – сказав М.ЛУПУ.
Раніше в Молдові через непояву виборців провалився референдум про перехід до президентської республіки.
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