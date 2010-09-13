Теракт у Владикавказі: кількість потерпілих перевищила 190 людей

Кількість потерпілих внаслідок теракту у Владикавказі перевищило 190 чоловік, передає Бі-Бі-Сі.

У лікарні Північної Осетії поступили ще двоє людей, які постраждали внаслідок вибуху автомобіля 9 вересня біля центрального ринку Владикавказа.

Таким чином, загальна кількість потерпілих склала 191 людину, стан трьох з них оцінюється як дуже тяжкий, повідомляють у Міністерстві охорони здоров`я регіону.

Як повідомлялося раніше, вранці 9 вересня смертник на автомобілі "Волга" привів у дію бомбу потужністю 30-40 кілограмів у тротиловому еквіваленті, 17 чоловік, не рахуючи смертника, загинули. Серед загиблих - громадянка України.