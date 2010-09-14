Офіційний Мінськ вже допускає, що журналіста Бебеніна вбили

Заступник генерального прокурора Білорусі Андрій ШВЕД заявив, що його відомство розглядає, зокрема, версію вбивства опозиційного журналіста Олега Бебеніна, передає Лента.ру.

Раніше білоруські офіційні особи впевнено заявляли, що О.Бебенін самостійно повісився, хоча і говорили, що розглядаються "всі можливі версії того, що сталося".

"На сьогодні органами прокуратури перевіряється кілька версій. Перша версія - це самогубство, друга версія - це вбивство з подальшим інсценуванням самогубства", - сказав А.ШВЕД.

Засновника сайту "Хартія`97", який жорстко критикував режим Олександра ЛУКАШЕНКА, знайшли повішеним на власній дачі 3 вересня 2010 року.

Судові медики і представники правоохоронних органів заявили, що немає підстав для сумнівів в його добровільному самогубстві. Однак друзі і колеги загиблого запевняють, що О.Бебенін був повний планів, не страждав на депресію чи інші хвороби і не мав жодних видимих причин накласти на себе руки.

Вони також звернули увагу на неточності у складанні протоколу огляду місця події і на нестиковки в офіційній версії. Зокрема, увагу слідчих чомусь не привернули нібито пошкодження, що мали місце на руках журналіста, а його хребет був цілий, хоча при самогубстві за допомогою (зашморгу) повішання він, як правило, ламається.

Крім того, О.Бебенін не залишив передсмертної записки, а офіційний час його смерті став предметом суперечок.

Все це породило у близьких журналіста підозру у тому, що його було вбито, однак влада з якихось причин не зацікавлена у розшуку винуватців того, що сталося.