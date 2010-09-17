Папа Римський закликав британців пам'ятати про християнське коріння

Папа Римський Бенедикт XVI, який перебуває у Великій Британії з чотириденним візитом, закликав британців не забувати про своє християнське коріння в умовах мультикультурного суспільства, повідомляє Бі-Бі-Сі. Виступаючи в Едінбургу, понтифік сказав, що християнські традиції, до яких "агресивні форми секуляризму" не виявляють пошани, живлять британські свободи.

Раніше Бенедикт XVI визнав, що церква надто пізно реагує на повідомлення про насильство над дітьми з боку католицьких священиків. Понтифік сказав, що церква повинна покаятися і допомогти жертвам повернутися до нормального життя.