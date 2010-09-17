Озонова дірка зупинилася в рості

Озонова дірка за останні 10 років не збільшилася завдяки скоординованим міжнародним зусиллям, здійсненим для охорони озонового шару, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Про це йдеться в опублікованому дослідженні, підготовленим Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) і Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) за участю близько 300 учених, передає ІТАР-ТАСС.

Як наголошується у доповіді, концентрація озону у світовому масштабі, як над Арктикою, так і над Антарктидою, не змінилася в гіршу сторону. Це сталося завдяки відмові від застосування хлорфторвуглеців (CFC), які широко використовувалися в аерозолях, холодильниках і кондиціонерах. Обмеження були введені Монреальським протоколом, підписаним у 1987 році.

"Угода запобігла ще більшому виснаженню озонового шару завдяки поступовому скороченню виробництва і витрачання речовин, що руйнують його", - повідомив журналістів директор відділу досліджень ВМО Лен БАРРІ. Це дозволило скоротити мільйони випадків захворювання на рак шкіри і утворення катаракти, зазначається у доповіді.