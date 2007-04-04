Березовський дав півмільйона на пошук убивць Литвиненка

Про створення Фонду справедливості імені Олександра Литвиненка оголошено в Лондоні. Його засновниками є підприємець Борис Березовській, вдова Литвиненка Марина, керівник Фонду цивільних свобод Олександр Гольдфарб і юрист з прав людини Луїза Крістін.

Фонд був зареєстрований ще 2 березня 2007 року і функціонуватиме на пожертвування у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів (990 тисяч доларів), зроблене Березовським, передає РІА Новини.

Засновники фонду мають намір використовувати організацію для надання допомоги в розкритті вбивства Литвиненка і притягнення до відповідальності учасників злочину. Раніше Березовській, Гольдфарб і Марина Литвиненко звинуватили у вбивстві колишнього співробітника ФСБ російські спецслужби, а також Володимира Путіна.

Крім того, фонд має намір допомагати постраждалим внаслідок злочину добитися виплати компенсацій. При цьому сам фонд безпосередньо не здійснюватиме виплати. Третім напрямом діяльності фонду його засновники назвали запобігання подібним злочинам надалі.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, що утік до Великобританії в 2000 році, помер в Лондоні від отруєння полонієм 23 листопада 2006 року. Лондонська поліція провела розслідування смерті колишнього чекіста дійшла висновку, що йдеться про вбивство. 31 січня 2007 року справу було передано в Королівську прокурорську службу Великобританії, яка повинна ухвалити рішення про доцільність пред`явлення звинувачень.

В ході розслідування справи на наявність полонію в організмі було обстежено більше 700 людей. У 17 обстежених було виявлено підвищені дози полонію, які, проте, визнані безпечними для життя і здоров`я.

Співробітники Скотланд-ярду виїжджали для проведення слідчих дій до Москви, де розмовляли зі свідками, зокрема з бізнесменами Андрієм Луговис і Дмитром Ковтуном, які спілкувалися з Литвиненком в день, коли він був імовірно отруєний.

У свою чергу, Генпрокуратура РФ також порушила кримінальну справу по фактах вбивства Литвиненка і спроби вбивства Ковтуна. Російські слідчі знаходяться в Лондоні, де вже провели допити Березовського і Ахмеда Закаєва.

Лента.ру