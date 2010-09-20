"Південний потік" стане ударом для російсько-українських відносин

Реалізація проекту «Південний потік» стане серйозним ударом для російсько-українських відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив президент Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СІМОНОВ під час відеомосту Москва – Київ на тему: «Неформальна зустріч президентів Росії і України. Що буде нового на порядку денному на найближчі півроку?».

«Якщо проект «Південний потік» буде реалізовано, для наших двосторонніх відносин це буде досить серйозним ударом, тому що значна частина бізнесу буде виведена. Україна за даної ситуації стане не потрібна як країна-транзитер», - сказав К.СІМОНОВ.

Експерт вважає, що тема української газотранспортної системи залишається найголовнішої у відносинах України і Росії, «забиваючи» навіть гуманітарні питання.

«Присутні в Україні окремі страхи про об`єднання, скажу прямо, про поглинання «Газпромом» «Нафтогазу України» і передачу ГТС у власність Росії», - сказав К.СІМОНОВ.

Експерт вважає, що реалізація такого проекту жодним чином реально не загрожує незалежності України.

За його словами, у російського керівництва залишаються побоювання, що Україна зможе впливати на політику при транзиті газу, але при цьому, у разі передачі труби, весь газ продовжить перекачуватися через її територію. К.СІМОНОВ переконаний, що це стане економічно і політично виграшним ходом для обох країн.

«За такої ситуації можна чекати відмови Росії від «Південного потоку». Навіщо потрібен дублер, якщо труба належатиме нам (Росії)», - сказав К.СІМОНОВ.

Експерт переконаний, що в Україні залишаються ризики зміни влади, і для гарантії дотримання угоди про передачу РФ газотранспортної системи потрібна «легітимність» від Євросоюзу.

«У такому разі нова влада навряд оспорюватиме таке рішення (про передачу ГТС)», - сказав він.

К.СІМОНОВ вважає, що чим швидше питання управління української ГТС буде вилучено з порядку денного двосторонніх відносин, тим швидше можна розраховувати на прогрес у розв’язанні інших питань.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна розраховує, що Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку» через недоцільність.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ відзначив, що Росія не розглядає Україну як ненадійного партнера у газових питаннях. Він підкреслив, що «Південний потік» жодною мірою не спрямований проти України.