Естонія вигідно відрізнятиметься в єврозоні

Президент європейського Центрального Банку Жан-Клод Тріше і єврокомісар з фінансів Оллі Рен під час свого візиту до столиці Естонії Талліна заявили, що перебувають під "враженням" від ефективності довгострокової фінансової політики прибалтійської держави. Вони також зазначили, що у момент свого приєднання до європейського валютного союзу Естонія вигідно відрізнятиметься від інших його членів найбільш низьким рівнем боргу, передає Assоciated Press.

Представники Євросоюзу також відзначили жорстку бюджетну дисципліну естонського уряду і вміння вчасно реагувати на завдання, поставлені світовою економічною кризою. На їх думку, ці якості можуть стати прикладом для багатьох країн валютного блоку. "Естонський досвід може надихнути деякі країни єврозони вжити заходів для вкрай необхідного реформування економіки", - заявив Ж.-К. Тріше.

Естонія стане 17 країною єврозони в січні 2011 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг.