Інститут світової політики уклав і оприлюднив рейтинг Топ-10 «лобістів України у світі».

Як повідомили УНІАН у Інституті світової політики із посиланням на директора установи Альону ГЕТЬМАНЧУК, 30 українських і закордонних експертів назвали прізвища тих, хто найуспішніше представляє Україну на міжнародній арені – «людей, які за будь-яких внутрішньополітичних розкладів не дають Україні зникнути з міжнародних радарів». Експерти оцінювали кандидатури за такими критеріями: постійне залучення до української тематики; промоція України з міжнародних трибун: під час міжнародних конференцій, на шпальтах закордонної преси тощо; сприяння європейській інтеграції України.

«Йдеться не про професійних лобістів, яких купують конкретні політики для обслуговування їх конкретних інтересів, а про таких собі волонтерів-українофілів», – зазначають в Інституті.

Отже, очолив Топ-10 «лобістів України у світі» Віктор ПІНЧУК – меценат, засновник міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne. “Саме йому цього року також віддали найбільше балів експерти, опитані Інститутом світової політики. Серед політичних і культурних заходів, за допомогою яких В.ПІНЧУК привертає увагу світу до України, названі традиційний український ланч в Давосі та щорічна Ялтинська Європейська Стратегія, створений ним найбільший музей сучасного мистецтва у Східній Європі – PinchukArtCenter, вже котрий рік поспіль є ледве невід’ємним пунктом київської екскурсійної програми”, – зазначила А.ГЕТЬМАНЧУК.

Другими у списку лобістів України стали брати Віталій і Володимир КЛИЧКИ – знані боксери-важковаговики, чинні чемпіони світу за різними версіями. «Уже більше десятиріччя братами КЛИЧКАМИ захоплюється світ. Білл КЛІНТОН, Брюс ВІЛЛІС, Борис БЕККЕР – лише деякі з палких прихильників українських королів рингу», – підкреслює А.ГЕТЬМАНЧУК, додаючи, що йдеться саме про КЛИЧКІВ-спортсменів. «Наміри Віталія КЛИЧКА закріпитись у ролі політика залишаються на Заході фактично непоміченими», – вважає директор Інституту світової політики.

На третій позиції рейтингу “лобістів України” – Джеймс ШЕРР, директор Програми Росії і Євразії британського Королівського інституту міжнародних відносин (Великобританія). «ШЕРР – один із тих унікальних західних експертів, які не просто на щоденній основі займаються Україною, а в багатьох випадках точно відчувають логіку її дій, співпереживають з нею і щиро відстоюють її право стати інтегрованою частиною політичної Європи», - характеризує його А.ГЕТЬМАНЧУК.

За ним іде Андерс АСЛУНД, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсона (США). «Андерс АСЛУНД за Україною спостерігає давно. Він – автор десяти книг, присвячених країнам пострадянського простору, зокрема, праці під назвою «Як Україна стала ринковою економікою і демократією», – зазначила А.ГЕТЬМАНЧУК. При цьому, за її словами, з публікацією цього дослідження виникли проблеми – «через згадку прізвища Дмитра ФІРТАША в контексті «РосУкрЕнерго».

П’яту сходинку лобістського списку займає письменник Юрій АНДРУХОВИЧ, знаний у світі переважно як майстер художнього слова. «Проте останнім часом він всіляко демонструє на європейських просторах свій талант як майстер слова публіцистичного. Його авторські статті та інтерв’ю із закликами до Європи приглядати за Україною більше нагадують крик душі українця, котрий у своїй країні наразі почувається більше чужим, аніж на справжній чужині», – каже А.ГЕТЬМАНЧУК.

Шосте і сьоме місце рейтингу поділили між собою Збіґнєв БЖЕЗІНСЬКІ, американський політолог, радник із питань національної безпеки президента США Джиммі КАРТЕРА (1977-1981) і колишній Президент Республіки Польща Александр КВАСНЄВСЬКІ. “БЖЕЗІНСЬКОМУ, мабуть, було цілком достатньо написати свою «Велику шахівницю», аби закріпити за собою статус лобіста України у світі навічно. Відома формула БЖЕЗІНСЬКОГО: «Без України Росія ніколи знову не стане імперією». Він називає Францію, Німеччину, Польщу і Україну країнами, які визначатимуть майбутнє Європи”, – вважає А.ГЕТЬМАНЧУК.

За її словами, А.КВАСНЄВСЬКІ, у свою чергу, «є одним із найбільш послідовних світових лідерів, для якого Україна в ієрархії зовнішньополітичних пріоритетів стоїть на другому місці після Польщі». «Інколи він настільки близько до серця сприймає все те, що відбувається в Україні, що в якийсь момент у вузькому колі українських і закордонних друзів навіть напівжартома припустив, що хотів би стати Президентом України», – пише директор Інституту світової політики у своєму блозі.

Ендрю ВІЛСОН, старший аналітик Європейської Ради з міжнародних відносин – на восьмому місці рейтингу лобістів України. В Інституті зазначають, що він відомий завдяки нестандартним оцінкам і паралелям між українськими і закордонними реаліями. Зокрема, у березні 2010 року він висловив припущення, що Янукович «може, користуючись політичним прикриттям своїх виборців зі сходу, привести Україну до Європи, керуючись бізнес-інтересами прихильників партії». Навіть після укладення “харківських угод” Е.ВІЛСОН упевнено заявив: «Україна не є втраченою».

На дев’ятій позиції рейтингу – Юлія ТИМОШЕНКО, прем`єр-міністр України (2005; 2007-2010). “Чимало опитаних експертів у свої рейтинги включали героїв Помаранчевої революції – Віктора ЮЩЕНКА і Юлію ТИМОШЕНКО. Як висловився про них один із учасників опитування, вони «створили бренд України у фантастичний спосіб»... Хоча спогади про Помаранчеву революцію зблякли, жінка з акуратно заплетеною косою все ще залишається найбільш упізнаваним символом українського демократичного табору. А інколи – і загалом України”, – зазначає А.ГЕТЬМАНЧУК.

І замикає Топ-10 “лобістів України у світі” Григорій СУРКІС, президент Федерації футболу України. “Він потраплятиме до цього рейтингу щонайменше до Євро-2012” – вважає директор Інституту світової політики. При цьому вона додає, що «публічне з’ясування стосунків між Г.СУРКІСОМ і віце-прем’єром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, який безпосередньо відповідає за підготовку до чемпіонату, не робить честі не лише їм обом, але й Україні загалом». «І тут не потрібно забувати: Євро-2012 у випадку з Україною – це не просто футбольний чемпіонат, це ще і перший серйозний тест на її євроінтеграційну спроможність», – зазначає А.ГЕТЬМАНЧУК.