Іран вирішив звільнити англійських моряків

Уряд Великобританії вітає рішення президента Ірану звільнити 15 захоплених британських моряків, передає Associated Press. Про це заявив прем`єр-міністр Великобританії Тоні Блер.

Виступаючи на прес-конференції в Тегерані, президент Ірану Махмуд Ахмаді Нежад повідомив, що Іран ухвалив звільнити 15 захоплених раніше британських моряків "як жест доброї волі до Великобританії". За його словами, 15 британських моряків будуть відвезені в аеропорт Тегерана одразу після закінчення прес-конференції.

Захоплення військовослужбовців ВМС Великобританії сталося 23 березня 2007 р. в північній частині Перської затоки, на межі територіальних вод Іраку і Ірану. Іранські прикордонники заарештували 8 матросів і 7 морських піхотинців, які перед тим затримали іранське судно за підозрою в контрабанді автомобілів. Моряків звинуватили їх в порушенні морського кордону Ісламської Республіки і шпигунстві.