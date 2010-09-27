Уряд Франції висилає з країни циганський цирк

Французький уряд продовжує висилати з країни циганів. Якщо спочатку йшлося лише про нелегальних мігрантів, то тепер за межі Франції відправляють і єдиний в Європі циганський цирк.

Як повідомляє британське видання Guardian, впродовж 18 років цирк був одним з визначних явищ країни. На вистави збиралося багато народу, а в червні циганів навіть відправили на виставку Експо до Шанхаю, щоб вони там представляли Французьку республіку.

Але тепер влада відмовилася подовжити дозволи на роботу для музикантів, які супроводжували вистави. Причому поліція заявляє, що її дії не мають стосунку до антициганської кампанії. Ніби в усьому винне керівництво цирку, яке не тільки затримує платню, а й використовує дитячу працю.

Керівник цирку Олександр Романе вже заявив, що всі звинувачення – вигадка. На 4 жовтня цигани разом з музикантами з Румунії і Болгарії намітили акцію протесту проти "свавілля властей".

З початку кампанії висилки незаконних мігрантів до Румунії і Болгарії було депортовано близько 1000 осіб. Циганів висилають також з Італії, Фінляндії, Бельгії і Нідерландів.

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