Підсумки об'єднання Німеччини: минуло 20 років

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) задоволена тим, як розвивається країна після возз`єднання. "Підсумки двадцятирічної єдності Німеччини загалом і в цілому, на мій погляд, позитивні", - заявила вона в інтерв`ю німецькому виданню Super Illu, поширеному в неділю, 26 вересня.

За словами голови німецького уряду, на сході країни за цей час вдалося досягти значних успіхів у багатьох сферах. Хоча життя східних німців після возз`єднання країни дуже змінилося, вони змогли пристосуватися до нових умов, досягши "неймовірних результатів", наголосила Ангела Меркель.

Канцлер ФРН не бачить необхідності продовжувати термін дії так званого "Пакту солідарності", який закінчується в 2019 році. Після цього бюджети окремих федеральних земель, як і раніше, врівноважуватимуться, проте східні землі матимуть звикнути до більшої самостійності, зазначила Меркель. Відповідно до Пакту солідарності, нагадує Deutsche Welle, з платників податків стягується спеціальний податок на відбудову "нових" земель.

Тим часом, згідно з результатами репрезентативного опитування берлінського інституту INFO, оприлюдненими 26 вересня в газеті Welt am Sonntag, кожен п`ятий західний німець ще жодного разу не був на сході країни. А майже половина жителів "старих" федеральних земель бувають на території колишньої НДР "рідко" або "дуже рідко". Зовсім інша ситуація - в східних землях. Три чверті громадян, що живуть там, бувають "часто, дуже часто або постійно" на заході.

Крім того, опитування показало, що більшість німців незадоволені підсумками возз`єднання країни. При цьому жителі сходу країни частіше висловлюють своє незадоволення з цього приводу, ніж їх співвітчизники з заходу. Автори опитування зазначають, що нерідко такі проблеми, як безробіття і низький рівень зарплат, жителі східних земель пояснюють відмінностями, що зберігаються в економічному розвитку сходу і заходу країни.