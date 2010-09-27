Іран погрожує Росії судом

Тегеран може звернутися до суду, якщо Росія не виконає контракт на постачання зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на заяву голови парламентської комісії з національної безпеки і зовнішньої політики Алаєддіна Боронджерді.

22 вересня президент Росії Дмитро Медведєв своїм указом заборонив продавати Ірану С-300.

За словами Боронджерді, якщо контракт буде зірвано, то Іран перейде до юридичних заходів впливу на Росію і зажадає компенсацію. Депутат зазначив, що сподівається на повторення ситуації з будівництвом Бушерської АЕС, яке неодноразово відкладалося з різних причин, у тому числі й політичного характеру, проте все ж таки було доведене до кінця.

Контракт на постачання п`ятьох дивізіонів ЗРК С-300-ПМУ1 на суму близько 800 мільйонів доларів був укладений між Тегераном і Москвою в 2007 році, нагадує Лента.ру. Через відтермінування початку поставок Іран у лютому 2010 року оголосив про початок робіт над власним ЗРК.

У червні Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про нові санкції для Ірану, яку схвалила і Росія. Зокрема, резолюція стосувалася обмеження постачань озброєнь.