Генсек НАТО відвідає Грузію

Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен 30 вересня прибуде з офіційним візитом до Грузії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Напередодні візиту, Расмуссен підтвердив підтримку територіальної цілісності Грузії та наголосив, що позиція НАТО щодо цього питання зафіксована під час зустрічі ради НАТО-Росія.

В рамках візиту Расмуссен зустрінеться з головою парламенту Давидом Бакрадзе, прем`єр-міністром Ніколозом Гілаурі, міністром закордонних справ Гріголом Вашадзе і президентом Михайлом Саакашвілі, заявила на брифінгу заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе.

На зустрічах буде продовжено розгляд питань, які обговорювалися в рамках комісії Грузія-НАТО. "Одним з головних пріоритетів зовнішньої політики Грузії, природно, залишається інтеграція в НАТО", - уточнила Н.Каландадзе.

1 жовтня Расмуссен візьме участь у відкритті партнерського офісу НАТО в Тбілісі.