Президент США підписав закон про підтримку малого бізнесу

Президент США Барак Обама на урочистій церемонії в Білому домі у присутності міністра фінансів Тімоті Гайтнера і членів Конгресу підписав закон про підтримку малого бізнесу.

Запропонований адміністрацією Обами і ухвалений сенатом законопроект був затверджений Палатою представників три дні тому.

"Було критично важливим скоротити податки і зробити більше доступних кредитів для підприємців. Сьогодні, після тривалої і важкої боротьби я підписую закон про підтримку малого бізнесу, який забезпечує саме це", - сказав президент США перед підписанням документа.

За словами Обами, нині такий період, що необхідно боротися за створення кожного робочого місця. "У такий складний для нашої країни час необхідно продовжувати боротися за кожне робоче місце, за кожне нове підприємство, за кожну можливість зміцнити економіку", - наголосив він.

Пакет законів передбачає виділення 30 мільярдів доларів для фінансування місцевих банків, щоб активізувати процес кредитування малого бізнесу і, можливо, деяке зниження процентних ставок за кредитами для малого бізнесу і приватних підприємців. Законопроект також передбачає розширення практики надання так званих податкових кредитів і часткове звільнення певних груп підприємців від податків на прибуток (на цю статтю передбачено додаткове фінансування у розмірі 12 мільярдів доларів протягом майбутніх десяти років).

Як наголошується в затвердженому конгресом законопроекті, реалізація закону дасть змогу створити близько 500 тисяч робочих місць у США і обійдеться уряду в 42 мільярди доларів.

Білий дім зазначає, що негайно після підписання закону більше 1,3 тисяч підприємств малого бізнесу зможуть скористатися пільговими кредитами.

"Також закон включає вісім нових податкових пільг, які набувають чинності в понеділок і поширюються на податки з підприємств малого бізнесу за цей рік. Ці пільги стануть імпульсом для нових інвестицій і розширення підприємств", - наголошується в довідці, підготовленій Білим домом і поширеній у понеділок.

Цей законопроект є одним з основних, які просуває адміністрація демократа Обами. На тлі відносного швидкого ухвалення Палатою представників цього закону, в сенаті його розгляд викликав бурхливі дебати і протидію республіканців. Напередодні намічених на 2 вересня проміжних виборів до Конгресу сенатори-республіканці кілька місяців блокували законопроект. Ситуацію допомогли змінити складні переговори адміністрації з сенаторами, а також прямий і публічний тиск Обами на противників законопроекту.

Після ухвалення пакету законів про підтримку малого бізнесу до майбутніх виборів у Конгрес адміністрації Обами залишилося провести через Сенат два стратегічно важливих для неї законопроекти: про оновлення інфраструктури США (на суму в 50 мільярдів доларів) і про продовження режиму зниженого оподаткування для середнього класу. На виборах демократи можуть втратити більшість в Палаті представників і Сенаті, що створить труднощі при ухваленні пропонованих адміністрацією законопроектів.

У США дві третини робочих місць створені структурами і компаніями, що належать до категорії малого бізнесу. За даними адміністрації США, саме малий бізнес найсильніше постраждав під час світової фінансової кризи. Економічні радники Білого дому зазначають, що досі, попри зростання в інших областях економіки, малий бізнес не одужав від удару 2008-2009 років і потребує допомоги держави.

РІА "Новости"