У Києві пройшли консультації з проблем безпеки

Сьогодні у Києві відбулися українсько-російські консультації з безпекової проблематики на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, в ході консультацій сторони обмінялися думками з широкого кола питань, зокрема щодо удосконалення архітектури європейської безпеки, російської ініціативи з укладення Договору про європейську безпеку, взаємодії в рамках ОБСЄ, співробітництва у форматі Україна-ЄС та Росія-ЄС, а також Україна-НАТО та Росія-НАТО.

Українську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, російську - заступник глави російського МЗС Олександр ГРУШКО.