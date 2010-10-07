На Камчатці вулкан викидає попіл на висоту 6,5 км

Найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки - Шивелуч - викидає стовпи попелу на висоту до 6,5 км.

Про це повідомив РІА «Новости» представник Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення Російської академії наук.

За його словами, за добу сейсмостанції реєструють у районі вулкана понад 460 локальних землетрусів і безперервне спазматичне вулканічне тремтіння. На знімках з космосу виразно простежується термальна аномалія з температурою понад 65 градусів Цельсія при температурі довкілля 13 градусів нижче нуля.

За даними фахівців, для населених пунктів Камчатського краю, найближче з яких селище Ключі, на сьогодні вулкан небезпеки не представляє. Проте існує ймовірність попелопадів, здатних викликати отруєння в людей і тварин. Аерозольні і попільні шлейфи можуть представляти небезпеку для авіасполучення.

Посилення активності вулкану Шивелуч розпочалося в травні 2009 року.