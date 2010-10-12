Результати виборів у Киргизії

У Киргизії підраховано 100 відсотків голосів на парламентських виборах. Про це 11 жовтня повідомляється на сайті киргизької ЦВК.

Подолали п`ятивідсотковий поріг і пройшли до парламенту п`ять партій з 29, які брали участь у виборах. Ідеалістична демократична партія "Ата-Журт" одержала 266 тисяч 923 голоси (8,88 відсотка тих, що взяли участь у виборах), Соціал-демократична партія - 241528 (8,04), партія "Ар-Намис" - 232682 (7,74), партія "Республіка" 217601 - (7,24), Соціалістична партія "Ата Мекен" - 168218 (5,6 відсотка).

Парламентські вибори пройшли в Киргизії 10 жовтня. Підсумкова явка виборців склала 55,9 відсотка, або 1 мільйон 679 тисяч 538 виборців.