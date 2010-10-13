Колумбія, Індія, ПАР і Німеччина ввійшли до Ради Безпеки ООН

Колумбія, Індія, ПАР і Німеччина стали непостійними членами Ради Безпеки ООН. Усі ці країни у першому ж турі голосування одержали необхідну кількість голосів делегатів Генеральної Асамблеї ООН.

Згідно з регламентом, вибори непостійних членів РБ ООН здійснюються таємним голосуванням. Щоб бути обраним, необхідно заручитися двома третинами голосів присутніх і голосуючих делегатів Генасамблеї. Кандидатури на обрання висуваються так званими регіональними групами. Цього року по одному місцю було виділено Африці і Азії, два - групі західноєвропейських і інших держав і одне - країнам Латинської Америки і Карибського басейну, повідомляє ІТАР-ТАСС.

На два місця непостійних членів РБ ООН претендували, крім Німеччини, Канада і Португалія. Вони не змогли набрати необхідної більшості голосів. У голосуванні на Генасамблеї ООН брали участь представники 191 країни. Необхідна більшість голосів у цій ситуації становить 127. Канада одержала 114 голосів, а Португалія 122. Нині делегати на Генасамблії, згідно з чинними правилами, проводять другий тур голосування по кандидатурах Канади і Португалії.