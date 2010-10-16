Лідери "проросійських" партій Киргизії вирішують питання в Москві

Лідери "проросійських" партій, які пройшли до парламенту Киргизії, проводять консультації в Москві. Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сайт 24.kg, троє з них - керівники "Ар-Намис", "Ата-Журт" і "Республіки" - прибули до російської столиці ще в четвер.

Передбачається, що в Москві з ними обговорюють питання про створення коаліції. Як відомо, у чотирьох "проросійських" партій доволі різні ідеологічні платформи і вони не в усьому ладнають, відзначає 24.kg. Між лідерами деяких з них є і особисті суперечності. Російські політичні кола намагаються схилити партійних лідерів до співпраці в парламенті.

Зі свого боку адміністрації США не вважає, що формування проросійської коаліції в парламенті Киргизії призведе до охолодження відносин. "Проросійська - зовсім не обов`язково антиамериканська. За останній рік один з важливих проявів політичного прогресу в Центральній Азії для США - це тісніша співпраця з Росією, особливо з питань, пов`язаних з Киргизією", - заявив помічник держсекретаря США з питань Південної і Центральної Азії Роберт Блейк в інтерв`ю узбецькій службі "Голосу Америки".

У свою чергу посол США в Киргизії Тетяна Гфеллер-Волкофф на запитання кореспондента радіостанції, чи вплине на відносини Бішкека і Вашингтона ймовірне формування в парламенті коаліції партій з проросійськими поглядами, заявила, що не чекає "ніяких негативних наслідків у цьому плані". За словами голови американського диппредставництва, США і Росію "об`єднує безліч спільних інтересів в Киргизії, зокрема, встановлення стабільності і демократії, боротьба проти тероризму і наркотрафіка".