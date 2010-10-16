Московська влада дозволила мітинг за відставку Путіна
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Московські власті погодили проведення мітингу опозиції на Пушкінській площі 23 жовтня, повідомив РІА “Новости” лідер руху "За права людини" Лев Пономарьов.
"Я сам не є заявником цього мітингу. Заявник - "Комітет п`яти вимог" - подавав заявку на проведення 23 жовтня мітингу", - сказав Пономарев, зазначивши, що однією з вимог мітингуючих буде відставка уряду. "Знаю, що влада його (проведення мітингу) погодила", - додав правозахисник.
За його словами, на Пушкінську площу може придти близько 300 осіб.
"Я сам буду учасником цього мітингу і прийду на площу", - додав правозахисник.
Серед основних вимог організаторів акції - розпуск обох палат Федеральних зборів і проведення дострокових виборів.
Коментарів московських властей поки не надходило.