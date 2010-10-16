Московська влада дозволила мітинг за відставку Путіна

Московські власті погодили проведення мітингу опозиції на Пушкінській площі 23 жовтня, повідомив РІА “Новости” лідер руху "За права людини" Лев Пономарьов.

"Я сам не є заявником цього мітингу. Заявник - "Комітет п`яти вимог" - подавав заявку на проведення 23 жовтня мітингу", - сказав Пономарев, зазначивши, що однією з вимог мітингуючих буде відставка уряду. "Знаю, що влада його (проведення мітингу) погодила", - додав правозахисник.

За його словами, на Пушкінську площу може придти близько 300 осіб.

"Я сам буду учасником цього мітингу і прийду на площу", - додав правозахисник.

Серед основних вимог організаторів акції - розпуск обох палат Федеральних зборів і проведення дострокових виборів.

Коментарів московських властей поки не надходило.