Чавес обіцяв забезпечити Білорусь нафтою на 200 років

Президент Венесуели Уго Чавес, який перебуває в Білорусі з офіційним візитом, обіцяв забезпечити нафтою цю країну на 200 років.

"Мінськ не зазнаватиме нестачі цієї сировини найближчі 200 років, - наводить його слова Associated Press. - ...Серед нас немає боржників і кредиторів. Ми - товариші, ми будуємо альтернативу імперіалізму - багатополярний світ".

Сьогодні Венесуела і Білорусь уклали контракт на постачання 30 млн. т нафти протягом 2011-2013 рр.

Крім того, Чавес подякував білоруській стороні за підтримку і допомогу щодо обміну технологіями, у нафтохімії, житловому будівництві, промисловій кооперації.