Меркель: іммігрантам слід вивчити німецьку мову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що спроби її країни побудувати мультикультурне суспільство зазнали повної поразки, повідомляє Бі-бі-сі.

Виступаючи на зборах своєї консервативної партії ХДС в Потсдамі Меркель сказала, що концепція мультикультурности, яка передбачає, що люди, які представляють різні культурні традиції, можуть мирно співіснувати, не працює в Німеччині.

При цьому вона додала, що, хоча іслам і є частиною Німеччини, іммігрантам треба докладати більше зусиль для того, щоб інтегруватися в німецьке суспільство, включаючи необхідність вивчити німецьку мову.