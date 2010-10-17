Елеонора Гройсман: єврейські лідери живуть зручним життям

В Українській незалежній раді єврейських жінок заявляють про дискримінацію організації серед єврейських громад Європи.

Про це УНІАН заявила президент Української незалежної ради єврейських жінок Елеонора ГРОЙСМАН.

Вона повідомила, що 24-26 жовтня в Берліні пройде з`їзд голів єврейських громад, президентів провідних єврейських організацій Східної і Західної Європи, який проводиться один раз на 10 років.

«Організовує з`їзд Європейська рада єврейських громад (ЄРЄГ). На порядку денному стоять питання: відносини діаспори і держави Ізраїль; робота єврейських ЗМІ; майбутнє покоління єврейських лідерів; вплив глобальної економічної кризи на життя єврейських громад; проблеми єврейської філантропії і багато інших», - розповіла Е.ГРОЙСМАН.

За її словами, «я як Президент Української незалежної ради єврейських жінок вважаю потрібним взяти участь в роботі з`їзду».

«На жаль, не тільки можливості виступити, а навіть взяти участь у з`їзді мені не дали. Організатори з`їзду в Берліні і Представництво ЄРЄГ у Києві під різними приводами відмовляли нашій організації. Моя пропозиція приїхати за свій рахунок і пропозицію акредитувати наш єврейський ЗМІ – газету «Киев еврейский» для висвітлення роботи з`їзду також було відхилено», - повідомила Е.ГРОЙСМАН.

Вона також констатувала, що «єврейська діаспора в Україні неухильно старіє, а середній вік тих, хто живе активним громадським життям, перевищує поважний сімдесятирічний».

«Єврейські лідери не зацікавлені в збільшенні народжуваності. Вони поспілкуються в закритому колі з`їзду. Вчергове поділять гроші. І роз`їдуться їх освоювати. Про справжні проблеми їм чути невтямки. Зайві роти їм не потрібні. Направляти до Ізраїлю їм нема кого. Вони живуть зручним життям, смакуючи «єврейський пиріг», розрахований на них і їх приближених», - оцінює ситуацію президент Української незалежної ради єврейських жінок.