50 антифашистів і анархістів провели акцію в центрі Москви

У неділю в центрі Москви близько 50 антифашистів і анархістів провели акцію на підтримку заарештованих активістів руху на захист Хімкинського лісу.

Учасники акції пройшли центром Москви з розтяжкою «Свободу хімкинським заручникам!», перекривши на кілька хвилин гоголівський бульвар і протягнувши розтяжку через машину міліції, що стояла на шляху до Старого Арбату.

Акція тривала близько 15 хвилин. Затриманих немає.

Іншими гаслами акції сталі «Садіть ліс, а не людей», «Свободу Гаскарову і Солопову», «Вони ох...ли» і «Вийди на вулицю, поверни собі місто».

У понеділок, 18 жовтня, хімкинський міський суд повинен розглянути питання про подовження затримання під вартою антифашиста Максима Солопова, заарештованого разом з Олексієм Гаскаровим за звинуваченням в участі в липневому розгромі адміністрації Хімок. Аналогічне питання суд повинен розглянути щодо Олексія Гаскарова до 27 жовтня, повідомляє Газета.ру.