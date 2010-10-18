Медведєв нагородив спійманих у США російських розвідників

Президент Росії Дмитро Медведэв нагородив вищими державними нагородами співробітників Служби зовнішньої розвідки, в тому числі й тих, хто був затриманий в США цього літа, повідомляє Бі-бі-сі.

Наприкінці червня в Сполучених Штатах були затримані десятеро осіб, які зізналися в роботі на інтереси Росії. Згодом їх обміняли у віденському аеропорту на чотирьох громадян Росії, засуджених раніше до тривалих термінів ув`язнення за шпигунство.

У російських ЗМІ новина про нагородження була поширена з посиланням на прес-секретаря голови держави Наталю Тімакову. Які саме нагороди були вручені, вона при цьому не уточнила. Імен нагороджених називати теж не стала.