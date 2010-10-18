Медведєв нагородив спійманих у США російських розвідників
22:59, 18 жовтня 2010Світ
2018 0
Слідами шпигунського скандалу
Президент Росії Дмитро Медведэв нагородив вищими державними нагородами співробітників Служби зовнішньої розвідки, в тому числі й тих, хто був затриманий в США цього літа, повідомляє Бі-бі-сі.
Наприкінці червня в Сполучених Штатах були затримані десятеро осіб, які зізналися в роботі на інтереси Росії. Згодом їх обміняли у віденському аеропорту на чотирьох громадян Росії, засуджених раніше до тривалих термінів ув`язнення за шпигунство.
У російських ЗМІ новина про нагородження була поширена з посиланням на прес-секретаря голови держави Наталю Тімакову. Які саме нагороди були вручені, вона при цьому не уточнила. Імен нагороджених називати теж не стала.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter