Європарламент завтра обговорить ситуацію в Україні

20 жовтня Європарламент проведе дебати щодо України, під час яких зі своєю оцінкою ситуації виступить Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник прес-служби К.ЕШТОН Майя КОЩАНЧИЧ, дебати відбудуться напередодні місцевих виборів в Україні, запланованих на 31 жовтня.

За її словами, під час виступу Верховний представник ЄС планує сконцентрувати увагу на політичній ситуації в країні, відзначити досягнутий прогрес у реформах, а також назвати реформи, які Україні ще необхідно здійснити.