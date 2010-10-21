Медведєв: "агресивність НАТО" - це стереотип

Росіянам необхідно долати помилкове уявлення про агресивність НАТО, а європейцям і американцям - про неможливість демократії в Росії, заявив в середу президент Дмитро Медведєв, приймаючи в своїй підмосковній резиденції "Горки" західних експертів - учасників міжнародної конференції з безпеки, яка щорічно проводиться в Мюнхені.

У частини російських громадян "є відчуття, що НАТО є чимось агресивним щодо Росії. І, напевно, багато в чому це помилка. Але очевидно і те, що часто Росія сприймається частиною західного миру, звичайними людьми як країна, де ніколи не може бути демократії, керівництво якої завжди схильне до авторитарних принципів і яка не хоче розвиватися спільно з іншим світом", - сказав він.

Як приклад успішного подолання історичних стереотипів Медведєв вказав на нинішні російсько-польські відносини.

За словами Медведєва, у сфері зовнішньої політики Росії "пріоритети колишні", але "певні елементи зовнішньої політики змінюються". "Якщо хочете, це модернізація. Тому, я вважаю, треба просто вміти чути одне одного і налагоджувати добрі відносини", - сказав він.

Кажучи про відносини із Сполученими Штатами, він підкреслив важливе значення, яке мають в міжнародних справах особисті відносини між керівниками держав, хоча "це не все в зовнішній політиці". "Очевидно, що успіх "перезавантаження" із США значною мірою пов`язаний з тим, що у мене склалися добрі відносини з президентом Обамою, особисті відносини", - сказав він.

Голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер передав Дмитру Медведєву безстрокове запрошення на конференцію. Найближча зустріч в столиці Баварії відбудеться в лютому майбутнього року.

У 2007 році Володимир Путін виступив на Мюнхенській конференції з промовою, яку багато хто розцінив як фактичне оголошення "холодної війни" Заходу, нагадує Бі-сі-сі.