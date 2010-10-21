Самогубця вистрибнув із літака в Німеччині

У Німеччині молодий чоловік покінчив життя самогубством, виплигнувши з літака. Про це повідомляє видання The Local.

26-річний чоловік найняв у баварському місті Аугсбург одномоторний літак Cessna для екскурсії над Мюнхеном. На шляху до столиці Баварії, коли літак пролітав над містом Бергкірхен, екскурсант напав на пілота з ножем, сподіваючись спровокувати авіакатастрофу, проте пілот зміг дати йому відсіч. Тоді чоловік виплигнув з літака з висоти 500 метрів.

Незважаючи на одержані ножові поранення, 42-річний пілот, який у минулому служив у військовій авіації, зміг привести літак назад в Аугсбург і зробити посадку. Виявити тіло самогубці вдалося майже відразу завдяки жінці, яка побачила, як на дах стайні в селі Пальсвайс з неба впала людина. Медики встановили, що чоловік загинув миттєво.

Згодом у квартирі самогубці знайшли передсмертну записку. Зміст записки не розголошується. Повідомляється лише, що в останні декілька років чоловік мав проблеми з поліцією - його викривали в зберіганні наркотиків, а також у різних дрібних правопорушеннях.

Лента.ру