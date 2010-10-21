Українці завтра проведуть мирну акцію в Польщі

Організатори ініційованої українцями акції за легалізацію незаконних мігрантів у Польщі, що відбудеться завтра під польським Сеймом, заявляють про її мирний характер.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказали представники „Комітету задля легалізації” на прес-конференції у Варшаві.

„Ми хочемо провести мирну акцію та привернути увагу до проблеми, а не протестувати”, - наголосила одна із ініціаторів акції українка, котра перебуває нелегально у Польщі.

Організатори відзначили, що у завтрашній акції візьмуть участь не лише українці, але також громадяни інших держав, які перебувають у Польщі нелегально, зокрема, В’єтнаму, Вірменії та низки Африканських держав.

Представник фундації „Крім кордонів” Йоанна БРОНОВІЦЬКА сказала, що учасники акції з плакатами разом пройдуть до Сейму, де делегація з трьох осіб передасть представникам головного законодавчого органу Польщі заклик задля проведення легалізації та рекомендації, як це краще зробити.

Вона відзначила, що депутатам також буде передано кошик із „зеленими яблуками”, які є символом акції, оскільки багато нелегалів працює на збиранні яблук.

Пізніше, за її словами, в офісі однієї із організацій, яка підтримує акцію, відбудеться конференція, присвячена проблемам нелегального перебування у Польщі.

Й.БРОНОВІЦЬКА відзначила, що в конференції візьмуть участь депутати польського Сейму, експерти, журналісти та особи, які нелегально перебувають у Польщі.

За даними організаторів, кампанію задля легалізації нелегалів підтримало понад 30 різних неурядових організацій Польщі.

Як повідомляв УНІАН, організатори акції, ініціаторами якої виступили громадяни України, планують передати заклик провести легалізацію нелегалів у Польщі також польському президенту Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ та главі уряду Дональду ТУСКУ.

За даними експертів, у 38-мільйонній Польщі нелегально може перебувати від 50 до 500 тисяч нелегалів, значна частина яких з України.

Представник групи стратегічних радників глави польського уряду Мачєй ДУШЧИК прогнозував УНІАН, що Польща може провести легалізацію нелегалів в 2011 році.