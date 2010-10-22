Україна має намір приєднатися до бойової тактичної групи ЄС

Україна має намір приєднатися до бойової тактичної групи країн Євросоюзу HELBROC, в яку входять військові підрозділи Греції, Болгарії, Румунії і Кіпру.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО на спільній прес-конференції з головою Військового комітету Європейського Союзу, генералом Хаканом СИРЕНОМ.

За його словами, в Україні буде створено підрозділ цієї бойової тактичної групи в складі до 100 морських піхотинців і 10 штабних офіцерів. Планується також задіявати літак Іл-76 з екіпажем. "Військова співпраця з Євросоюзом сьогодні переходить з теоретичної площини в практичну, зокрема, через участь України в цій бойовій тактичній групі", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Генерал Х.СИРЕН зазначив, що приєднання України до бойової тактичної групи є важливим для ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.ПЕДЧЕНКО додав, що українські військові візьмуть участь в антипіратській операції ЄС "Аталанта" в Індійському океані. За кілька днів офіцер Військово-морських сил ЗСУ відбуде для роботи в штабі операції в Англії.

«Це перший крок, де буде наш представник, і Україна вже практично входитиме до складу держав, які разом з ЄС беруть участь в операції «Аталанта»», - сказав Г.ПЕДЧЕНКО, зазначивши, що українська сторона нарощуватиме зусилля в цьому напрямку: «Розглядається участь спеціального загону від СБУ і ЗСУ в кількості до 30 осіб», - повідомив начальник Генштабу.

У свою чергу, Х.СИРЕН уточнив, що представники українського спецпідрозділу братимуть практичну участь в операції «Аталанта» безпосередньо на кораблях.