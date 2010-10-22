Туркменістан готовий нарощувати експорт газу до Росії

Туркменістан готовий нарощувати обсяги експорту природного газу до Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Туркменістану Гурбангул БЕРДИМУХАМЕДОВ заявив перед початком переговорів з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Кажучи про співпрацю у паливно-енергетичній сфері, хочу підкреслити, що Росія – наш давній партнер, з яким у Туркменістану склалися традиційні зв`язки у даній галузі, тому на підставі існуючих двосторонніх угод ми готові нарощувати обсяги експорту туркменського природного газу, звичайно, до Російської Федерації», – сказав Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Він також відзначив, що туркменсько-російська співпраця є важливим чинником стабільності і безпеки у Центральній Азії і в Каспійському басейні.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що енергетика зараз є ключовою складовою двосторонньої співпраці.

«Ми готові і надалі розвивати цікаві напрями цієї співпраці і у галузі газу, і у галузі електроенергетики. Водночас ми маємо думати про майбутнє. Зараз весь світ займається енергоефективністю, прагне економити. На мою думку, і енергоефективність, і нові технології – це абсолютно важливий напрям нашої співпраці на майбутнє», – сказав Д.МЕДВЕДЄВ.