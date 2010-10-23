Росія продовжила мораторій на експорт зерна до 1 липня 2011 року.

Як повідомили УНІАН в уряді Росії, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сказав вчора у Ростові-на-Дону на нараді за підсумками проведення сезонно-польових робіт і розвитку тваринництва.

«Вчора мною підписано рішення уряду про продовження мораторію на експорт зерна до 1 липня 2011 року», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що, незважаючи на складні умови, засуху, в Росії зібрано близько 60 млн. тонн зерна.

В.ПУТІН підкреслив, що з урахуванням існуючих перехідних запасів, резервів інтервенційного фонду зібраний урожай дозволить повністю забезпечити потреби країни у зерні.

За його словами, наслідки засухи не могли не позначитися на стані сільгосппідприємств. За підсумками дев`яти місяців поточного року в галузі зафіксований спад виробництва, зазначив прем’єр. «Загальний спад становитиме, приблизно, 10%. Минулого року, ви знаєте, в умовах економічної і фінансової світової кризи сільське господарство підставило плече економіці країни. Промислове виробництво опустилося, а ось сільське господарство спрацювало з невеликим, але все ж таки плюсом», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Зокрема, заборона встановлена на вивіз пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного і пшенично-житнього.