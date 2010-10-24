Провідних політиків Польщі узяли під охорону у зв'язку з недавнім убивством

Декількох провідних польських політиків узяли під охорону спецслужби Польщі у зв`язку з недавнім вбивством, скоєним у регіональному відділенні партії "Право і справедливість" у Лодзі. Минулого вівторка 62-річний Ришард Ц. (відповідно до польського законодавства, прізвище затриманого не розголошується) увійшов до відділення партії в Лодзі і відкрив стрілянину. Від вогнепального поранення загинув 62-річний помічник депутата Європарламенту від Польщі Марек Росяк, а 39-річний помічник депутата Сейму (нижньої палати парламенту) Павло Ковальський дістав ножове поранення і був доставлений у найближчу лікарню в критичному стані. Лідером опозиційної партії "Закон і справедливість" є брат загиблого президента Польщі Леха Качинського Ярослав Качинський.

Затриманий Ришард Ц. заявив, що хотів убити Ярослава Качинського і ненавидить очолювану ним партію "Право і справедливість". Під час розслідування вбивства правоохоронні органи Польщі виявили так званий "список Ришарда Ц.", де були прізвища відомих польських політиків, яких він, ймовірно, мав намір убити. Бюро охорони уряду (БОУ) Польщі надало спеціальну охорону колишньому прем`єр-міністрові Польщі (Союз демократичних лівих сил) Лешеку Міллеру; віце-спікерові Сейму (правляча партія "Громадянська платформа") Стефану Неселовському; депутатові Європарламенту (від партії "Право і справедливість") Яцеку Курському; заступникові голови партії "Право і справедливість", євродепутатові Збігневу Зебро.

БОУ - спеціальна служба, що займається охороною найвищих посадовців польської держави. "Я не дискутую зі спецслужбами, які займаються нашою безпекою", - сказав журналістам Лешек Міллер. За його словами, керівник БОУ проінформував, що Міллеру "може загрожувати небезпека", і тому бюро вирішило надати йому спецохорону. "Якщо ці люди (БОУ) щось говорять, то значить, щось дійсно є", - додав польський політик. При цьому Лешек Міллер відзначив, що не відчуває особливої небезпеки і не боїться, оскільки "страх більшою мірою є результатом психопатії".

РІА “Новости”