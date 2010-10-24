Сомалійські пірати утримують не менше 19 кораблів і 428 заручників

Сомалійські пірати на сьогодні утримують не менше 19 кораблів і 428 заручників. Такі цифри повідомляють військово-морські сили Євросоюзу, передає Associated Press.

Сьогодні пірати двічі напали на торгові судна.

Захоплено корабель німецької судноплавної компанії Beluga-Reederei біля берегів Кенії. Сухогруз Beluga Fortune був захоплений за 1 тис. 930 км від кенійського міста Момбаса. Відомо, що на борту судна є мінімум двоє громадян ФРН.

Також захоплений танкер із скрапленим газом під прапором Сингапуру, екіпаж якого складається з 17 чоловік. Серед членів його екіпажа - двоє громадян України, німець і 14 філіппінців, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Захоплення сталося також неподалік берегів Кенії. Танкер належить компанії York Maritime Co.