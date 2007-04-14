Антипутінські виступи в Москві суворо придушено

Загін міліції особливого призначення (ЗМОП) із застосуванням сили затримав у Москві в суботу десятки опозиційних активістів, включаючи чемпіона світу з шахів і лідера Об`єднаного громадянського фронту Гаррі КАСПАРОВА, які намагалися організувати несанкціонований «Марш Незгодних» під гаслами відставки Президента РФ Володимира ПУТІНА, передає Reuters.

ЗМОПівці накидалися на протестуючих, щойно вони збиралися невеликими групами поряд з Пушкінською площею в центрі столиці, за кілометр від Кремля.

Затриманих кидали в міліційні автобуси.

Рух "Другая Россия", що протистоїть адміністрації В.ПУТІНА, серед лідерів якої, окрім Г.КАСПАРОВА, екс-прем`єр РФ Михайло КАСЬЯНОВ, мали намір висловити протест проти того, що вони вважають ерозією демократичних свобод у країні.

Прихильники Кремля говорять, що "Другая Россия" за підтримки Заходу намагається підірвати стабільність напередодні президентських виборів в 2008 році, коли В.ПУТІН повинен залишити пост.

Мерія Москви відмовилось дозволити "Марш Незгодних", пояснивши, що місце в районі Пушкінської буде зайняте мітингом прокремлівських молодіжних рухів.

Фотокореспондент і два телеоператори Reuters були затримані міліцією на місці подій і поміщені в автобуси.

Депутат Держдуми Володимир РИЖКОВ, чия Республіканська партія, входить у рух "Другая Россия", розповів в ефірі радіо "Эхо Москвы", що бачив, як міліціонери били затримуваних.

"Я сьогодні тричі став свідком того, як ЗМОП бив усіх підряд, включаючи людей похилого віку і жінок, причому це були мирні люди, які не порушували ніяких законів", - сказав він.

Фото Reuters/Yahoo!