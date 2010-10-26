Експерти ОБСЄ прибули до Мінська розслідувати загибель журналіста
06:32, 26 жовтня 2010Світ
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Колеги Бебеніна не вірять у самогубство
До Білорусі прибули експерти ОБСЄ для ознайомлення з матеріалами у справі про загибель незалежного білоруського журналіста Олега Бебеніна, повідомляє Радіо Свобода.
Раніше влада Білорусі прийняла пропозицію ОБСЄ залучити до розслідування цієї справи своїх кримінальних експертів.
Сьогодні шведський і норвезький фахівці вирушать до мінської обласної прокуратури для ознайомлення з матеріалами справи.
Олег Бебенін – засновник і керівник одного з найпопулярніших в Білорусії інтернет-видань "Хартія-97", був знайдений повішеним у себе на дачі на початку вересня цього року.
Колеги журналіста не вірять в його самогубство, стверджуючи, що сліди на тілі загиблого свідчать про насильницьку смерть.
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