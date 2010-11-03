Республіканці втратили шанс отримати більшість у сенаті США

Республіканці відвоювали у демократів місця сенаторів від штатів Іллінойс і Пенсільванія, натомість у Каліфорнії та Західній Віргінії вони програли, що фактично позбавило їх надії на здобуття більшості в сенаті, передає РІА “Новости” з посиланням на телеканал АВС, який має в своєму розпорядженні попередні дані голосування на проміжних виборах до Конгресу США.

На цей момент республіканці змогли "відбити"у демократів шість місць у сенаті - в штатах Північна Дакота, Арканзас, Індіана, Вісконсін, Пенсільванія і штаті Обами - Іллінойсі.

Проте лідируючі позиції кандидатів від демократів у Каліфорнії і Західній Віргінії позбавили республіканців шансів одержати більшість місць у сенаті. Для отримання більшості потрібно було "відібрати" у демократів 10 штатів.

Тим часом, республіканцям, за даними ЗМІ, ймовірно, вдасться одержати контроль над Палатою представників.

Демократи і республіканці виборюють всі 435 місць у Палаті представників, і 37 з 100 сенаторських крісел, а також 37 посад губернаторів штатів, включно такі важливі штати, як Флорида, Нью-Йорк і Каліфорнія (Оновлювана карта Washington Post).